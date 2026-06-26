Споровете за бюджета в парламента продължават

Управляващи и опозиция се разминаха и по темата за бюджета.

Константин Проданов - председател на бюджетна комисия, „Продължаваме промяната“: „Вчера чухме от опозицията хор от неверни твърдения и фалшиви апокалиптични прогнози. Чухме за водопади от евра, капково напояване и някакви митични оставяни бюджети при 3% дефицит. Има 2.2 милиарда поети и не разплатени ангажименти към общините и АПИ за 24-та и 25-та година. Истинският водопад на публични средства беше при ваши управления, течът го спираме ние, като отменяме авансовото плащане по договори от обществени поръчки. Разходите за издръжка какво включват. Това са държавни и общински болници, детски градини, училища, силови ведомства.“

Мартин Димитров - ДБ: „Бюджетът на ПБ е един от най-лошите през последните години и за съжаление план за реформи и отговорно отношение, вместо да чуете критиките от опозицията и икономисти експерти, изпадате в едно самодоволство, което сме виждали в миналото, гледахме го и 25 година. Продължавате същите тенденции. Дефицит от 5,7 процента не е имало от 95-та, 96-та година от тогава това не се е случвало, от времето на Жан Виденов. Тов е факт.“

Михаела Доцова - председател на НС: „Това, което видяхме току-що беше преиначаване на декларацията като начин на преиначаване на политическа позиция от парламентарна група по определен въпрос.“

Асен Василев - ПП: „Разбирам, че когато има политическа декларация да се спазват факти не е задължително, но ще ви помоля да прекъсвате когато има грешни изказвания по същества доколкото сте запознати с тях като пример, че издръжката е била за детски градини или за болници. Болниците сами си плащат разходите за издръжка по НЗОК това не е в перо издръжка на бюджета, детските градини по същия начин през делегираните бюджети сами си плащат парното.“