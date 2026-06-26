БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Споровете за бюджета в парламента продължават

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
реакции парламента намерението кабинета спре част военната помощ украйна
Слушай новината

Управляващи и опозиция се разминаха и по темата за бюджета.

Константин Проданов - председател на бюджетна комисия, „Продължаваме промяната“: „Вчера чухме от опозицията хор от неверни твърдения и фалшиви апокалиптични прогнози. Чухме за водопади от евра, капково напояване и някакви митични оставяни бюджети при 3% дефицит. Има 2.2 милиарда поети и не разплатени ангажименти към общините и АПИ за 24-та и 25-та година. Истинският водопад на публични средства беше при ваши управления, течът го спираме ние, като отменяме авансовото плащане по договори от обществени поръчки. Разходите за издръжка какво включват. Това са държавни и общински болници, детски градини, училища, силови ведомства.“

Мартин Димитров - ДБ: „Бюджетът на ПБ е един от най-лошите през последните години и за съжаление план за реформи и отговорно отношение, вместо да чуете критиките от опозицията и икономисти експерти, изпадате в едно самодоволство, което сме виждали в миналото, гледахме го и 25 година. Продължавате същите тенденции. Дефицит от 5,7 процента не е имало от 95-та, 96-та година от тогава това не се е случвало, от времето на Жан Виденов. Тов е факт.“

Михаела Доцова - председател на НС: „Това, което видяхме току-що беше преиначаване на декларацията като начин на преиначаване на политическа позиция от парламентарна група по определен въпрос.“

Асен Василев - ПП: „Разбирам, че когато има политическа декларация да се спазват факти не е задължително, но ще ви помоля да прекъсвате когато има грешни изказвания по същества доколкото сте запознати с тях като пример, че издръжката е била за детски градини или за болници. Болниците сами си плащат разходите за издръжка по НЗОК това не е в перо издръжка на бюджета, детските градини по същия начин през делегираните бюджети сами си плащат парното.“

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#за бюджета #спорове #Парламент #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
1
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
2
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
3
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко...
По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в зъболекарски кабинет
4
По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
5
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани
6
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна,...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
4
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Финанси

По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет
Чете се за: 01:12 мин.
Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026 Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026
Чете се за: 03:37 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август Увеличават акциза върху цигарите още от август
21987
Чете се за: 00:52 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
5518
Чете се за: 04:07 мин.
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са задържани и се събират доказателства за незаконни практики в Община Варна
Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Валяк падна от платформа в Кресненското дефиле и спря движението Валяк падна от платформа в Кресненското дефиле и спря движението
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
САЩ удължиха до 25 юли лиценза за преговори за активите на „Лукойл“ САЩ удължиха до 25 юли лиценза за преговори за активите на „Лукойл“
Чете се за: 01:20 мин.
По света
ЕК предлага удължаване на закрилата за украинци в ЕС до 2028 година
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Патриарх Даниил: Санкциите срещу руския патриарх Кирил не постигат...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Маркет линкс": Доверието към правителството е 45%
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Лекари от УМБАЛ - Бургас излекуваха дете с рядка бактерия
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ