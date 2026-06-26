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Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе повеждат Норвегия и Франция в сблъсъка на група "I"

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Спорт
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Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе повеждат Норвегия и Франция в сблъсъка на група "I"
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Епизод №5 на следващото голямо съперничество. За първи път на сцената на най-големия футболен форум. Ерлинг Холанд срещу Килиан Мбапе.

В четирите си срещи досега французинът е бил победител в три от тях, но е отбелязал само един гол и е направил една асистенция. Това постижение бледнее пред 5-те попадения на норвежеца. Големият въпрос е дали наистина ще станем свидетели на директния сблъсък между двете суперзвезди.

Норвегия и Франция си гарантираха първите две места в група "I", като главните ни герои се разписаха по четири пъти в първите си два двубоя. По всичко личи, че все пак и "викингите" и "петлите" ще излязат с най-доброто, на което разполагат в опит да спечелят групата. Юлиан Риерсон е единственият футболист, на който селекционерът Столе Солбакен, вероятно няма да може да разчита, след като поливалентният краен защитник бе заменен принудително в 13-та минута при победата срещу Сенегал. Големият липсващ за финалиста от последното издание на Мондиала пък няма да е футболист, а селекционерът Дидие Дешан. Сега асистент-треньорът Ги Стефан е изправен пред дилемата, кой измежду Брадли Баркола или Дезире Дуе да допълни умопомрачителната атакуваща четворка на "петлите".

Шоуто е гарантирано, но времето може и да позабави футболния спектакъл. Позовавайки се на метеорологичната служба, "Льо Паризиен" съобщи, че двубоят в Бостън може да бъде прекъснат или отложен заради очаквани гръмотевични бури в района. Да се надяваме, че тази прогноза само би била един незначителен щрих в завързания сюжет на този изключително вълнуващ епизод между двете мегазвезди на световния футбол.

Вижте целия обект във видеото.

#Ерлинг Холанд

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