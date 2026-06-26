Начален удар - 26.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Тереза Мутафчиева в студиото са спортният журналист Павел Колев и актьорът Йордан Ръсин.

Павел Колев коментира мачовете от групите "E", "F" и "D" от изминалата вечер.

Репортерът на БНТ в САЩ Моника Симеонов ни показа радостта на турските феновете след успеха над САЩ с 3:2. Тя ни запозна и с Атанас - бивш футболист на Марица Пловдив, който живее в Америка от 2012 година.

Йордан Ръсин сподели къде са допирните точки между един футболен мач и един спектакъл и разкри защо подкрепя Аржентина.

Гледайте целия епизод във видеото.