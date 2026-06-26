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Държавата си върна язовир „Ахелой“ след пет години незаконно ползване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 05:22 мин.
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Държавата отново влезе във владение на част от язовир „Ахелой“, която в продължение на пет години е била използвана без правно основание от частна фирма за стопански риболов. При мащабна акция с участието на Областната администрация – Бургас, полицията, ИАРА, Басейнова дирекция, РИОСВ и други институции бяха премахнати незаконни риболовни съоръжения и освободена част от изградената незаконно инфраструктура. Областният управител на Бургас Дико Диков обясни, че действията на институциите не са извънреден акт, а изпълнение на законовите им задължения.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Не сме извършили героизъм. Просто изпълнихме делегираните ни правомощия, за да изпълним вменените ни задължения. Като нов областен управител наследих този наболял казус и след като се запознах с всички документи, свиках междуведомствена комисия. След анализ на случая издадох заповед за принудително изземване на имота.“

По думите му договорът между държавата и частната фирма е бил прекратен още през 2021 г., но въпреки това водоемът е продължил да бъде използван.

„От 2016 година е имало договорни отношения с частна фирма, които са прекратени през 2021 година. Оттогава започва сагата с незаконното владение и стопанисване на язовира. Натрупана е огромна документация, водена е кореспонденция години наред, но реален резултат до вчера нямаше.“

По време на проверката са установени редица административни нарушения. Случаят вече е изпратен на прокуратурата.

„Има множество установени административни нарушения и издадени административни актове. Районната прокуратура вече е сезирана. Готови сме да предоставим цялата налична документация и всички доказателства, събрани при акцията. Ако разследващите органи установят данни за престъпление, ще окажем пълно съдействие.“

Според областния управител тепърва ще се оценяват и нанесените щети върху държавния имот.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Открито беше значително количество риба, която беше пусната свободно във водата. На място има изградени стопански постройки и инфраструктура, използвани за незаконно отглеждане, улов и продажба на риба. Всички нанесени щети предстои да бъдат оценени.“

Диков посочи, че тепърва ще се изяснява кой реално е използвал язовира.

„Истинският собственик на фирмата заяви лично пред мен, че от две години не е посещавал язовира и няма никакво имущество там. В същото време е обществена тайна кой реално е ползвал обекта. Именно затова предстои да бъде установено кой носи отговорност за нанесените щети.“

След приключването на акцията държавата ще продължи да упражнява контрол върху язовира и да бъде охраняван по законоустановения ред. Ако ползвателите не изпълнят предписанията за почистване, държавата отново ще се намеси. Целта е язовирът да бъде приведен в състояние, което да позволи използването му като резервен водоизточник, допълни още Диков. По думите му още преди години е трябвало да започне изграждането на пречиствателна станция.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Необходимо беше още преди пет години да се предприемат действия за изграждане на пречиствателна станция. След реализирането ѝ язовирът ще може да бъде включен към системата на язовир „Камчия“ и да обслужва водоснабдяването на Бургас и Южното Черноморие.“

Дико Диков потвърди, че след възстановяването на държавния контрол язовирът вече може да бъде използван за любителски риболов.

„Да, вече може да се извършва любителски риболов при наличие на съответното разрешително. До момента това не е било позволявано. Получихме информация, че дори представители на държавни и общински институции не са били допускани до язовира. Всичко това предстои да бъде подробно изяснено в рамките на проверките.“

Областната администрация вече е разпоредила проверка на всички държавни имоти в региона. Ако бъдат установени сходни случаи на неправомерно ползване, институциите ще предприемат аналогични действия.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#незаконно ползване #след 5 години #язовир Ахелой #държавата

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