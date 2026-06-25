Мануел Нойер: Беше дълъг и труден път, но винаги красив

Беше дълъг и понякога труден път, но винаги красив. Винаги е специално да играеш на световни първенства. Бил съм част от толкова различни състави и съм играл с толкова много футболисти, че просто ми е трудно да го опиша.

Усещам вярата, която има към мен в националния отбор. През годините смятам, че винаги сме разполагали с микс от млади и опитни играчи.

Като дете всеки мечтае за това. Невероятно е, когато се сетя, че това е петото ми световно първенство. Дори ми е трудно да го опиша. Ситуацията беше такава, че се чудех дали съм достатъчно добър, за да играя в този турнир.

Имаме добри играчи, които се справят успешно. Те са бързи и много активни, а ние се нуждаем точно от това. Трябва да положим допълнителни усилия и мисля, че всеки един в отбора може да го направи.

Усещането е все едно, че това е първият ми турнир с националния отбор. Да играеш на световно първенство е истински подарък и нещо много специално.

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