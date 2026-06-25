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Жега в цялата страна през следващите дни

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В близките дни повишението на температурите ще продължи и в началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо. Ще бъде предимно слънчево, на места ще има и валежи и гръмотевици.

Предимно слънчево ще бъде и утре, но след обяд отново ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат по-високи от днес – между 30° и 35°, в София около 31°. Ще духа слаб североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и на морския бряг – със слаб вятър и максимални температури между 28° и 31°. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е около 24°.

Много добри условия за туризъм в планините утре. Вятърът ще е слаб до умерен, от североизток. Ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 18° на Мальовица и Алеко до 22° в Боровец.

И към времето в Европа. Продължава екстремно горещото време във Франция. Горещата вълна се разширява на изток и код червено за опасно високи температури е обявен утре в почти цяла Германия. По-топло от обичайното ще бъде и в страните от Централна и Източна Европа, включително и в западните части на Балканите.

В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но след обяд на места ще има слаби валежи, в изолирани райони – придружени от гръмотевици.

У нас през почивните дни, както и в понеделник, времето ще бъде слънчево, с малка вероятност за валежи. Температурите ще се повишават с около градус всеки ден и в понеделник ще бъдат между 32° и 37°.

Следобедни валежи и гръмотевична дейност, главно в Западна България, ще има отново във вторник, когато ще бъде още по-горещо с максимални температури в повечето райони между 33° и 38°.

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