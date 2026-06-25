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Елфин Еванс влиза като лидер в битката за победата на Рали Акрополис

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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Осмият кръг от Световния рали шампионат стартира в Гърция, а британецът посочи издръжливостта на гумите и избягването на спуквания като ключови фактори за успеха

Елфин Еванс влиза като лидер в битката за победата на Рали Акрополис
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С церемониален старт на специалната отсечка край старото летище в Татой започна рали „Акрополис“ – осми кръг от Световния рали шампионат (WRC). През следващите три дни пилотите ще трябва да преодолеят общо 323 състезателни километра, разпределени в 17 отсечки, за да определят победителя в едно от най-тежките и емблематични състезания в календара.

След първите седем кръга за сезона начело в генералното класиране е британецът Елфин Еванс. Пилотът има аванс от 20 точки пред японеца Такамото Кацута и 49 пред Оливер Солберг, което му дава добра изходна позиция преди гръцката надпревара.

"Началото на годината беше добро. Разбира се, разочароващо е, че не успях да завърша две от състезанията, защото ситуацията можеше да бъде още по-добра. Такива неща обаче се случват в ралитата. Доволен съм от представянето си досега, но предстоят трудни състезания на чакъл“, заяви Еванс.

Британецът подчерта, че условията в Гърция ще поставят на сериозно изпитание както автомобилите, така и екипажите.

"Ще се говори много за износването на гумите, но още по-важно ще бъде да се избегнат спукванията. Нужно е и малко късмет, но преди всичко трябва да сме достатъчно бързи“, добави лидерът в шампионата.

Най-добро време в шейкдауна записа белгиецът Тиери Ньовил, следван от деветкратния световен шампион Себастиен Ожие, който продължава да преследва рекордна десета титла в кариерата си.

В петък предстоят шест специални отсечки, като първото преминаване по тях се очаква да бъде от решаващо значение за развитието на надпреварата. Според пилотите именно тогава ще бъдат поставени основите на борбата за победата в „Ралито на боговете“.

#Рали Акрополис 2026 # Елфин Еванс

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