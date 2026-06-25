Казус с язовир „Ахелой“: Държавата си върна контрола върху съоръжението

След принудително изземване Областната администрация в Бургас си върна владението върху част от язовир „Ахелой“, ползвана години наред без правно основание за стопански риболов. Според областната администрация зад фирмата реално е стояло физическо лице, извършвало незаконна търговия с риба. Договорът за ползване на язовира е прекратен с решение на Министерския съвет още през 2021 г., тъй като водоемът е публична държавна собственост и е предназначен за питейно-битово водоснабдяване.

Пет години след прекратяването на договора фирмата продължава да ползва без правно основание 67 декара от водната площ на язовир „Ахелой“ за стопански риболов. Въпреки многократните покани от Областна управа имотът не е освободен доброволно.

Веселин Анестиев, заместик областен управител на Бургас: „Бяха намерени три огромни съоръжения, пълни с риба, които бяха скрити в един от заливите.“

Сергей Костадинов, главен секретар на ИАРА: „Садкови съоръжения, в които беше намерена рибата. Може би около 2 тона и половина сом и около 500–600 килограма шаран.“

инж. Георги Георгиев, ВиК и язовири: „Тази рибарска хижа и садките, които бяха в язовира, попадат в санитарно-охранителна зона по зона S1, в която достъпът на външни лица е забранен – не развъждане на риба, не отглеждане.“

Премахнати бяха и буйове, закрепени с котви, тежащи по близо тон. А на брега е изградена незаконна постройка.

Георги Маджаров, заместник областен управител на Бургас: „Тази постройка се е използвала с цел подпомагане на търговската дейност.“

Хатидже Алиева, главен експерт в РИОСВ – Бургас: „Има слънчеви батерии, които са разположени, има и един бус с изтекла гражданска отговорност от 2022 г.“

Фирмата има един месец да почисти терена. А за да бъде язовир „Ахелой“ резервен водоизточник за Южното Черноморие, трябва да бъде изградено филтриращо съоръжение, за което все още няма осигурено финансиране.