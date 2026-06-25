Украйна ускорява възстановяването: Сделки за 10 млрд. евро и вълна от европейска подкрепа на фона на растящо напрежение в Източна Европа

На започналата днес в Гданск международна конференция за възстановяването на Украйна, страната очаква да подпише повече от 160 договора на обща стойност 10 милиарда евро. Форумът започна с положителен тон въпреки напрежението между Варшава и Киев заради събития от Втората световна война. България е представена от премиера Румен Радев, който призова за мобилизиране на сили и средства за постигане на мир като условие за дългосрочно възстановяване. От началото на пълномащабната руска инвазия в Русия, Евросъюзът е подкрепил Украйна с общо 200 милиарда евро. Вече е преведен и първия транш от 90-те милиарда заем в подкрепа на Киев, обяви Еврокомисията в присъствието на украинския премиер Юлия Свириденко.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: „Точно 3,2 милиарда евро микрофинансова помощ. Щастлива и горда съм да обява днес отпускането на този транш. През следващите дни ще започнем да изплащаме и първите суми от 6 милиарда евро за производство на дронове.“

Тази конференция е силен зов за мир, защото мирът е предварително условие за всяко възстановяване, посочи в речта си българският премиер Румен Радев.

Румен Радев - премиер на България: „Нашият принос се простира върху три основни стълба на възстановителния процес - надеждна енергия, бързи транспортни комуникации и сигурност в Черно море.“

Румен Радев отчете амбициите на Украйна за членство в Евросъюза.

Румен Радев - премиер на България: „Процесът на разширяване на Европейския съюз и интеграцията на Украйна са най-добрият двигател за реформи и създаване на необходимите благоприятни условия за инвестиции в Украйна."

България е страната от Евросъюза с най-голямо национално малцинство в Украйна, припомни Румен Радев. Полският премиер призова поляци и украинци да изградят общото си бъдеще върху „истината" и „взаимното уважение", за да загърбят напрежението около спомените за Втората световна война.

Доналд Туск - премиер на Полша: „Възстановяването не е само сгради, електроцентрали, училища или инфраструктура. Възстановяването е и това, което е в нас. Украйна иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство, винаги е било разбирането на собствената история и истинския капацитет и желание за помирение.“

Доналд Туск изложи обща позиция, че обстановката по сигурността на Източния фланг на НАТО е нестабилна и може да се очакват различни форми на ескалация през следващите седмици и месеци.