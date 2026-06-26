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Безводието в страната: Работна среща в Министерския съвет обсъжда проблема

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Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 хиляди души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново.

Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са азбестоциментови, с изтекъл експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозия и течове. На места няма и достатъчно водоизточници. В началото на месеца пред депутатите - министър Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа.

#работнва среща #в страната #безводие #Министерски съвет

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