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Митничари откриха 73 бойни пистолета в камион на „Капитан Андреево“, пътувал за Нидерландия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 03:10 мин.
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73 бойни пистолета бяха открити при митническа проверка на ГКПП „Капитан Андреево“. Оръжията са намерени в кабината на товарен автомобил с турска регистрация, пътувал от Турция за Нидерландия. По случая е образувано досъдебно производство.

Началникът на Митнически пункт „Капитан Андреево“ Георги Господинов обясни, че камионът е бил селектиран за щателна проверка след анализ на риска.

Георги Господинов, началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“: „Преди два дни на Митнически пункт „Капитан Андреево“ пристигна турска товарна композиция, пътуваща за Нидерландия. Превозното средство беше отклонено за щателна митническа проверка по метода „анализ на риска“. След проверка с рентгенова апаратура в кабината бяха установени необичайни плътности.“

При последвалата физическа проверка митническите служители открили укритите оръжия.

Георги Господинов, началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“: „При проверката колегите откриха 50 бойни пистолета, укрити в матрака, на който почива шофьорът. При последвалата проверка на шкаф, в който се съхраняват личните му вещи, бяха открити още 23 бойни пистолета.“

По думите му това е едно от най-големите подобни разкрития през годината, задържани на Митнически пункт „Капитан Андреево“. По-голям случай беше установен единствено на Митнически пункт „Лесово“, посочи Георги Господинов. Разследващите все още изясняват произхода и крайната дестинация на оръжията.

„Към момента се води много активно досъдебно производство. Извършват се множество процесуално-следствени действия. Работим в тясно сътрудничество с ГДБОП и „Гранична полиция“. Това е трансгранична престъпност, а незаконният трафик на оръжие почти винаги е свързан и с други форми на организирана престъпна дейност“, заяви Господинов.

58-годишният турски шофьор е дал обяснения пред разследващите, но подробности на този етап не се съобщават

„Водачът е разпитан по досъдебното производство, но тъй като разследването продължава, не мога да коментирам съдържанието на неговите обяснения. Методът „анализ на риска“ е комплексен и именно той доведе до селектирането на това превозно средство за проверка“, каза още началникът на митническия пункт.

Шофьорът е привлечен като обвиняем. Наложена му е парична гаранция, както и забрана да напуска пределите на България. Разследването по случая продължава.

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#в комион #73 бойни пистолета # „Капитан Андреево“ #митничари #Нидерландия

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