Стою Стоев: Вместо съдебна реформа управляващите запазиха политическия контрол върху ВСС

Промените в Закона за съдебната власт не представляват реална съдебна реформа, а запазват досегашния модел на политическо влияние върху избора на членовете на Висшия съдебен съвет. Това заяви в студиото на „Денят започва“ депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев. По думите му всички предложения, насочени към реална промяна в начина на формиране на кадровия орган на съдебната власт, са били отхвърлени между първо и второ четене.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Всички предложения за съдебна реформа – за реални промени в начина, по който функционира съдебната власт – бяха отхвърлени или отложени за незнайно кога. Всяко предложение, което целеше действително подобряване на системата, включително нашите и тези на колегите от „Демократична България“, отпадна между първо и второ четене.“

Стоев беше категоричен, че настоящият механизъм за избор на ВСС продължава да позволява сериозно политическо влияние.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „За съжаление не е грешка на езика, когато казвам, че това е партийна квота. Половината от членовете на ВСС се избират от парламента и именно това създава възможност за политическо влияние. Нашето предложение беше тази квота да придобие обществен характер, така че да гарантира избор на политически независими хора с високи професионални и нравствени качества. Всичко това беше отхвърлено.“

По думите му новите текстове не въвеждат реални критерии за оценка на кандидатите.

„На законово ниво не беше добавен нито един нов критерий. Има само текст, че правилата ще определят допълнителни изисквания, но законът сам по себе си не гарантира по-добра процедура. Нищо не се промени, което да предотврати повторение на порочния модел от 2017 година.“

Депутатът обясни, че от ПП-ДБ ще търсят подкрепа от професионалната общност при издигането на свои кандидати.

„Говорим за университетите, адвокатурата, Съюза на юристите в България и други професионални организации. Ще направим процеса максимално публичен. Всеки трябва да знае кой предлага кандидатите и защо ги предлага. Само така може да има доверие в избора.“

Според него липсата на прозрачност е един от най-големите проблеми.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Какъв е проблемът да има специална секция на сайта на Народното събрание, в която да се вижда кой номинира кандидатите и с какви мотиви? Колкото по-открит е процесът, толкова по-трудно ще бъде политическото влияние.“

Стоев разкритикува и забавянето при приемането на законовите промени.

„Забавихме законопроекта с един месец, за да бъдат събрани повече становища. Ако обаче намерението е било всички предложения така или иначе да бъдат отхвърлени, защо беше необходимо това забавяне? Именно този месец позволи да бъдат направени поредните кадрови назначения от ВСС с изтекъл мандат.“

Според него вече има риск изборът на новия ВСС да съвпадне с президентската кампания.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Сроковете станаха толкова кратки, че има опасност изборът да се застъпи с президентските избори. Ако това стане, общественият интерес ще бъде насочен другаде и процедурата може да премине без необходимото обществено внимание. А говорим за избор на хора с петгодишен мандат.“

На въпрос кой носи отговорност за последните назначения в съдебната система, Стоев отговори, че кадруват същите хора, които го правят през последните осем години. Същите, които избраха Иван Гешев за главен прокурор и направиха редица спорни назначения в съдебната система.“ Депутатът заяви, че не обвинява управляващите директно в договорки, но има основания за съмнения.

„Надявам се да няма съглашателство, но има основания за съмнение, че законопроектът беше забавен така, че да се отложи максимално изборът. Ако и правилата за избора се окажат порочни, тогава вече ще можем много по-категорично да говорим дали става дума за предварително договорен процес.“

По отношение на предстоящите президентски избори депутатът каза, че окончателно решение все още няма. Кандидатът ще бъде обявен, когато му дойде времето, заяви той. А за възможността ПП-ДБ да подкрепи евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Стоев заяви, че ако Гюров реши да бъде кандидат и официално обяви това, те със сигурност ще го подкрепят.

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