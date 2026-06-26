Банско събира световния елит на дигиталните номади и засилва туризма извън сезона

Банско отново се превръща в световна среща на дигиталните номади. Един от най-големите форуми за дистанционно работещи професионалисти и предприемачи събира в курорта над 1000 участници от повече от 50 държави. В продължение на седмица те обменят знания, идеи и контакти чрез лекции, уъркшопи и дискусии.

Освен че популяризира новия начин на работа без граници, фестивалът носи и сериозни ползи за местната икономика, като привлича посетители извън активния зимен сезон и утвърждава Банско като целогодишна туристическа дестинация.

Вижте повече в репортажа на Владислава Миланова