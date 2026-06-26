Бивш футболист на Марица Пловдив сподели впечатленията си за Мондиал 2026

Пратеникът на БНТ в САЩ Моника Симеонова улови радостта на турските фенове, след победата на отбора над съдомакина на световното първенство САЩ с 3:2 в мач от последния трети кръг на група "D".

Сред привържениците на стадион "СоФай" бе и Атанас, бивш футболист на Марица Пловдив.

"Живея в САЩ от 2012 година. Бивш футболист съм и съм играл в Марица Пловдив. Харесва ми световното първенство, страхотно е. Това е първият мач, на който присъствам. Билетите са скъпи, но си заслужава. Да дойда на мач беше нещо, което исках да направя в живота си и го постигнах", сподели той.

По средата на интервюто Атанас се поздрави и с дългогодишния национал на САЩ Алекси Лалас.

Вижте цялото интервю във видеото.