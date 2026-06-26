Магдалена Милтенова: 30% увеличение на винетките няма да реши проблемите с пътищата

В „Денят започва“ беше обсъдено предложението на правителството за бюджета за 2026 г., което предвижда 30% увеличение на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа от леките автомобили, както и разширяване на толсистемата. По темата беше гост Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. На въпрос дали увеличението на винетките е навременно и достатъчно, Милтенова коментира:

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: „Ако си спомняте, преди няколко години, когато влезе в сила толсистемата, за да може да бъде привлечено общественото разбиране и подкрепа за въвеждането ѝ за автобусите и товарните автомобили, беше направено намаление на винетните такси. Така че настоящото 30% увеличение според нас не е точно 30%, тъй като ще върнем част от нивата, които бяха преди това намаление.“

Тя допълни, че ефектът върху инфраструктурата остава под въпрос и не смята, че това увеличение ще донесе кой знае какви подобрения на пътищата, защото се наблюдава през годините, че колкото и да се увеличават пътните такси, мрежата не се подобрява. По отношение на разширяването на толсистемата и това, че в момента са изключени единствено третокласните пътища, Милтенова коментира:

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: „Ние сме може би единствената държава в Европа, която въведе таксуване на второкласната си пътна мрежа. Тогава ние много сериозно възразихме срещу това предложение. Обяснението беше, че България няма добре развита пътна мрежа и че ако не се таксува второкласната мрежа, няма да могат да се съберат средствата за поддръжка. Ние многократно сме настоявали не да се разширява платената система, а да се намали обхватът ѝ, така че в тази посока подкрепяме подобни предложения.“

По повод тежките инциденти и поведението на водачите на пътя, тя заяви, че автобусите и камионите са много тежки превозни средства. Спирането им е много по-различно от спирането на лек автомобил. Ако при лек автомобил спирането става бързо, то при тежкотоварните автомобили това не е възможно по същия начин. Милтенова подчерта и риска:

„Когато говорим за автобуси, говорим за превоз на 50 човека. Това е изключително отговорна задача и всяко неправомерно изпреварване или засичане създава сериозен риск. Бих апелирала хората да бъдат по-толерантни на пътя.“

В отговор на критики, че и шофьори на автобуси нарушават правилата, Милтенова каза:

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: „Съгласна съм, че има шофьори, които нарушават правилата – както сред професионалистите, така и сред водачите на автобуси и товарни автомобили. Затова смятам, че първо е личната отговорност на всеки един от нас да осъзнава, че на пътя застрашава и собствения си, и чуждия живот. Контролните органи трябва да извършват своите проверки. Някои колеги злоупотребяват със тахографите, но това вече е въпрос на контрол.“

В заключение на разговора Милтенова коментира и бюджетните предложения:

„Бюджетът има своите недостатъци, ние сме възразили срещу тях и сме подали съответните становища. Имаме сериозен проблем с липсата на средства за компенсиране на ученици и пенсионери, което за нас е много сериозен въпрос.“

Относно евентуална подкрепа на протести тя заяви, че не са обсъждали евентуални протестни действия на този етап. И обобщи различията с правителствената политика:

„Има голямо противоречие – правителството предлага разширяване на толсистемата, а ние сме на мнение, че тя трябва да бъде оптимизирана, а не разширявана.“

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