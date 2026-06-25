БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
цените винетките скачат август 2026 вижте тарифите
Слушай новината

Увеличение на цените на винетните такси с 30 % от 1 август 2026 г. предвижда проект на постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

След приемане на промените на таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 г., годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Сега тя е на цена 5,11 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 млн. евро през 2026 г. и по над 48 млн. евро годишно през следващите години, посочват от МРРБ. Допълнителният ресурс ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на такси под 2% на годишна база.

Техническите одити показват, че над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7000 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
6
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
6
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден

Още от: Финанси

Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г. Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
Гълъб Донев: Дефицитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП Гълъб Донев: Дефицитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Чете се за: 03:22 мин.
Доклад на ЕЦБ: Нито една страна извън еврозоната не покрива критериите за въвеждане на еврото Доклад на ЕЦБ: Нито една страна извън еврозоната не покрива критериите за въвеждане на еврото
Чете се за: 05:22 мин.
Българската икономика е много лабилна от външни шокове - коментар на Александър Попов от аналитичното звено на ЕЦБ Българската икономика е много лабилна от външни шокове - коментар на Александър Попов от аналитичното звено на ЕЦБ
Чете се за: 01:37 мин.
Илияна Йотова: Банковата система в България е изключително добре работеща Илияна Йотова: Банковата система в България е изключително добре работеща
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия" Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Невиждани горещини в Западна Европа: Влакове спират, а училища отменят занятия (СНИМКИ) Невиждани горещини в Западна Европа: Влакове спират, а училища отменят занятия (СНИМКИ)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
На 35 ключови кръстовища в София ще работят новите камери с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: Промените в Закона за съдебната власт влизат за...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ