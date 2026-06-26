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Бургас затяга мерките срещу пожари: проверки, санкции и засилен контрол в рисковите райони

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:47 мин.
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Пожароопасният сезон в Бургаска област вече започва с пълна готовност на пожарните служби и местните власти, но основният риск остава човешката небрежност. След едно от най-тежките лета с близо 30 000 декара засегнати гори, институциите затягат мерките и засилват контрола в най-рисковите райони.

От общината в Бургас вече са започнали превантивни проверки за поддържане на имотите и почистване на растителността. Димитър Фотев от Община Бургас обясни, че мерките са въведени още в началото на сезона.

„По отношение на непочистените дворове, дават се предписания, те са започнали още от началото на месец юни, всички собственици, ползватели на имоти да си поддържат в добро състояние имотите, т.е. да окосят избуялата хръстовидна растителност и тревна растителност, за да може да се намали възникването на пожари“, обясни Димитър Фотев от Община Бургас.

Предвидени са и санкции, които стигат до 2500 евро физически лица, а за юридически еднолични търговци до 25 000 евро.

Сред най-рисковите зони в Бургас остават северните квартали и вилните райони, където силният вятър и човешката небрежност създават предпоставки за бързо разпространение на огъня. От пожарната в Бургас посочват, че основният фактор за възникване на пожарите остава човешката дейност.

„Чисто организационно и технически сме готови, но за съжаление основният фактор си остава човешката небрежност и отговорността на гражданите. Затова апелът ми е да се спазват мерките. Комбинацията от висока температура, ниска влажност, силен вятър, понякога една малка искра е достатъчно да доведе до пожар, който има големи последици В летния сезон рискът от пожари е много висок“, обясни Валентин Великов от пожарната в Бургас.

„Беше направен един анализ и се оказа, че от 10 пожара, само един се дължи на природни някакви явления. Останалите 9 са причините ли хората“, обясни Диян Стоянов от пожарната в Бургас.

Той допълни, че от 27 юни започват засилени обходи в най-рисковите райони.

Службите уверяват, че са технически обезпечени и при нужда ще бъдат включвани допълнителни екипи, особено в дните с висок риск.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#Бургас #противопожарни мерки #пожари

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