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Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са задържани и се събират доказателства за незаконни практики в Община Варна

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Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са задържани и се събират доказателства за незаконни практики в Община Варна
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Иван Демерджиев съобщи, че в рамките на разследването, свързано с незаконно селище на корпорация КУБ, са задържани 25 души и са разпитани десетки свидетели. По думите на вътрешния министър се събират доказателства за незаконни практики в Община Варна, които ще бъдат изяснени до край, а отговорните лица ще бъдат предадени на прокуратурата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Невзоров е разпитан подробно, има 25 човека арестувани. На някои от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище на КУБ, но и други незаконни практики в Община Варна. Събират се доказателства. Повече от десетки са разпитани и са събрани подробни доказателства за незаконни практики, те ще бъдат докрай изяснени и отговорниците ще бъдат предадени на прокуратурата.“

Демерджиев подчерта, че са ровили от 2 до 4 години назад от момента, в който започвали интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Покрай документите стана ясно, че някой от служителите и ръководните длъжностни лица в Община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация КУБ. Някой от тях са свързани с издаване на документи за търпимост.“

Демерджиев отбеляза, че петима от тези 25 задържани за общински служители. Той допълни още, че Олег Невзоров е дал доста ясни и подробни показания. Говорил е за хора, през които са създавани тези корупционнои практики и които директно не са служители на Община Варна.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Парите трябва да се използват за пътна безопасност във Фонда за безопасност, съобразно предложения, които ще дойдат не само от нашите областни дирекции, на които сме поставили задачи, а и от другите отговорни институции. По отношение на пътната безопасност прави впечатление, че до такава степен кражбите в изграждането на ремонтите и пътищата са напреднали, че ще дам пример с Кърджалийско, където е измислен еднолентовия път.“

#незаконни практики #25 задържани #Иван Демерджиев #Варна

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