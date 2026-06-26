Тридневен траур в Мездра след катастрофа, при която загинаха две деца

Тридневен траур в Мездра след като две деца бяха буквално пометени от лек автомобил в града, докато се возят на мотопед. Градът е потънал в скръб, а близките настояват за справедливост.

По първоначална информация катастрофата е станала снощи, малко преди 18.00 часа, когато лек автомобил, управляван от 21-годишен младеж от Мездра, блъска мотопед, на който са се возили две тийнейджъри – 16-годишно момиче от врачанското село Горно Град и 17-годишно момче от Мездра.

Според данните към момента, които не са официално потвърдени от полицията, инцидентът е станал след завой и при несъобразена скорост.

От известно е, че водачът на автомобила е получил свидетелство за управление преди около пет месеца, а управлявалият мотопеда е бил правоспособен от началото на месец май.

Смъртта на 17-годишното момче предизвика силен отзвук в местната общност. Той е бил активен спортист и част от фенклуба на „Ботев“ Враца.

Днес негови съотборници и приятели организираха траурен кът в училището му, където бяха поставени снимки, цветя и свещи. От училището съобщават, че класната стая на загиналия ученик ще остане празна в следващите дни.

„Те са били с каски и двамата, спазили са правилата на движение. Но един човек срещу тях, отново дете, който не е спазил правилата за движение по пътищата, който е решил да се прави насилник и мощен с неговия автомобил, който е купен от неговите безотговорни, казвам родители, доведоха до там, че днес да тъжим и един чин, на който до вчера се пишеха плановете за бъдещето, днес да остане празен завинаги“, каза директорът на училището в Мездра. „Когато разбрахме това не се приема и няма да го приемем никога. Те винаги ще бъдат част от нас, навсякъде и цяла България, на всички стадиони. Те винаги ще бъдат с нас духом. Ние никога няма да ги забравим.“

В града хората се събират, за да почетат паметта на двете деца, докато разследването на катастрофата продължава.

Вижте повече в прякото включване на Мирослава Георгиева.