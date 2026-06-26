В Дупница беше открит паметник на легендата на Марек Сашо Паргов. Десетки граждани, бивши футболисти и спортни деятели се събраха, за да отдадат почит на един от най-обичаните спортисти в историята на клуба.

Тържествената церемония се проведе пред стадион "Бончук", където беше открит бюст-паметникът на Сашо Паргов. Венци и цветя поднесоха представители на местната власт, ръководството на Марек, близки и приятели на футболната легенда.

"Сашо Паргов заслужаваше. Първо защото той беше огромен като човек. През целия си живот Бончук и Марек бяха първите му думи. Нямаше ден, в който той да не спомене Бончук, да не спомене Марек. Понеже го познавам, знам какво удоволствие изпитваше, когато е на стадион "Бончук".

Сашо Паргов е смятан за най-голямата легенда на Марек, като записва над 460 мача и 167 гола за клуба. Той оставя в историята като емблема на дупнишкия футбол и пример за поколения спортисти.

Вижте репортаж от събитието във видеото.