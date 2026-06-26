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Засилен трафик към Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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засилен трафик гърция
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В последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към Гърция и курортите в района на Банско. Възможно е да се образуват тапи на пътен възел Симитли, както и в Кресненското дефиле и град Кресна.

Около 11.00 часа в района между Кривия тунел и град Кресна в Кресенското дефиле валяк е паднел от платформа за превоз на автомобили. Като движещият се отзад автомобил не е могъл да спре навреме и се е ударил в машината. Водачът на лекия автомобил не е пострадал сериозно, но е закаран за преглед в медицинско заведение. Инцидентът затвори движението в района напълно, като в момента полицейски екипи пренасочват цялото движение през прохода предел и съответно през граничния пункт към Гърция. Причините за инцидента се изясняват.

Това е пореден инцидент, след като вчера на автомагистрала "Струма" цистерна се вряза в мантинелата и удари движещия се насрещно автомобил. За щастие, се размина без сериозно пострадали.

Именно заради зачестилите инциденти засилено е полицейското присъствие на автомагистралите у нас и заради предстоящия засилен трафик, заради почивните дни.

От полицията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. Тук в района на Симитли е въведено реверсивно движение, а по-късно ще бъде ограничено и движението на тежкотоварни автомобили от 16 до 23 часа заради засиления трафик.

#АМ „Струма“ #трафик

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