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Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че няма сграда, но издавали удостоверения за търпимост

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Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов

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Петима служители на общинската администрация в район „Приморски“ са сред задържаните при специализирана полицейска операция на МВР. Тя е проведена съвместно със заместник-министър Милтенов и ГДБОП, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.От думите му стана ясно, че задържаните петима служители на район „Приморски“ са знаели, чена място няма сграда, но са издавали удостоверения за търпимост.

"В хода, на която задържахме 25 лица, за които предполагаме и имаме данни, че са извършители на различен тип престъпления. От тях петима имат определени длъжности в общинската администрация в район „Приморски“ и двадесет собственика на незаконни, според мен, имота на територията на град Варна, които чрез т.нар. удостоверения за търпимост са узаконили същите като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие с неправомерни действия, според мен, на общински служители същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към момента се ползват."

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на различни адреси.

„Връзката с „Баба Алино“ е тази, че на територията на този незаконен град има извършени действия по узаконяване на имоти там, които също са извършени с удостоверения за търпимост.“, каза Николов.

По думите му към момента няма задържан районен архитект, всички са служители на район "Приморски" и са отговаряли за тази процедура.

И.д. главният секретар поясни, че периодът е от 2019 до 2023 година.

"Всички операции, които провеждаме и ще продължим да провеждаме са във връзка със споделени обстоятелства от Олег Невзоров, извършени оперативни беседи с него, стартираме полицейски операции, такива ще бъдат извършвани на територията на други кметства във Варна, ако се установят престъпления", обясни той.

На въпрос дали въпросните служителите са взимали крупни подкупи, Любомиров отговори:

„Според вас какъв е мотивът да ги узаконят, при положение, че те са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот, извършили са проверка на място, уверили са се, че там на място не е имало сграда преди 2021 година и в същото време издават това удостоверение за търпимост. Нашите подозрения са, че именно в тази посока.“

Предстоят още разпити и задържане на лица за да бъде разплетен ценият случай, увери още главеният секретар.

#прокуратурата #Варна

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