Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

Габриела Георгиева и Диана Петкова постигнаха победи във втория ден на „Купата на кмета“

Чете се за: 02:30 мин.
Във вторя ден от турнира българските състезатели спечелиха седем медала.

габриела георгиева остана крачка финала 200 гръб световното будапеща
Снимка: БТА
Българските състезатели спечелиха нови седем златни медала във втория ден на Международния турнир по плуване „Гран при Бургас – Купата на кмета 2026“, който се провежда в „Парк Арена ОЗК“.

Габриела Георгиева беше най-бърза във финала на 200 метра гръб при жените. Националната рекордьорка в дисциплината взе дистанцията за 2:12.20 мин. Състезателката на клуб „Олимпия“ имаше сериозен аванс пред следващите в подреждането – Дарина Ракова („Сейнт Джордж“) и Тиана Темелкова (ВСИ). В същата дисциплина при мъжете победител стана Дарен Кирилов от „Доростол“ с време 1:59.10 мин., като след него се наредиха плувците на „Спринт София“ Адриан Йонинов и Никола Левтеров.

Диана Петкова („Спринт София“) спечели втория си златен медал от надпреварата след успех в старта на 100 метра бътерфлай при жените. Петкова финишира за 1:00.42 мин. При мъжете успехът бе за Виктор Христов от „Пловдив 2019“ с време 54.08 сек.

Петър Мицин от отбора на „Вихрен“ взе златен медал на 400 метра свободен стил. Световният и европейски шампион за юноши в дисциплината записа силен резултат от 3:48.45 мин., който го изведе далеч пред конкурентите му. При жените успехът беше за Симона Иванова от „Олимп“ с време 4:28.61 мин., следвана от състезателките на ВСИ Ема Димитрова и Андреа Георгиева.

17-годишната Елица Милотинова („Академик“) постигна успех на 200 метра бруст при жените с време 2:42.19 мин., като след нея се наредиха Елена Калайджийска („Олимп“) и Хатидже Йозтюрк („Бриз“). Светлозар Николов от клуб ВСИ спечели оспорваната надпревара на 200 метра съчетано плуване при мъжете. Той завърши за 2:06.82 мин., като остави на 8 стотни след себе си молдовеца Иван Данцо. Трети се нареди съотборникът на Николов Явор Стефанов.

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...

