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Женският тим на България зае 12-о място в отборното класиране на европейското по планинско бягане

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Спорт
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Надпреварата продължава до 7 юни.

Планинско бягане жени
Снимка: БФЛА
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Националният отбор на България зае 12-о място в отборното класиране на европейското първенство по планинско бягане в Камник (Словения). Общо 10 български атлети участваха в днешната дисциплина изкачване.

На 9 километра при жените с най-предно място е Маринела Нинева - 38-а с 1:11:05 час. 44-а е Билсерин Сюлейман с 1:13:10, 52-а Силвия Георгиева с 1:15:09, а Аника Атанасова не завърши. Отборно България се нареди на 12-а позиция със 134 точки.

Състезателите под 20 години бягаха 4 км, където при девойките 40-а завърши Йоана Йорданова с 29:08 минути, а 42-а е Симона Гочева с 30:23.

При юношите Стилиан Александров зае 29-о място с 21:21 минути, Александър Педев е 48-и с 22:51, Виктор Петков - 50-и с 22:59, а Атила Расим 53-и с 23:28. Отборно България е на 14-а позиция със 127 точки.

Европейското първенство продължава до 7 юни.

#Европейско първенство по планинско бягане в Любляна-Камник 2026 г.

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