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Състезанията от Диамантената лига по лека атлетика в Париж в неделя ще преминат при специални условия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Състезанието ще се проведе на пълен стадион и с присъствието на големи звезди, като световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис от Швеция, американския спринтьор Ноа Лайлс, както и звездата на французите на 100 метра с препятствия Серина Самба-Майела.

състезанията диамантената лига лека атлетика париж неделя преминат специални условия
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Състезанието по лека атлетика от веригата Диамантената лига в Париж ще се проведе в неделя вечерта на стадион "Шарлети", като се очакват 19 хиляди зрители публика, обявиха организаторите на турнира. Малко по-рано през деня префектът на полицията в Париж поиска от организаторите да отменят състезанието заради рекордните горещини във френската столица, което ще постави под риск здравето на атлети и зрители.

"В съгласие с полицейската префектура в Париж и с оглед на изключително високите температури, Френската атлетическа федерация потвърждава, че състезанието ще се състои", се казва в комюнике.

"Само дисциплините за професионални състезатели ще се проведат. За сметка на това всички други събития за клубове, лицензирани, както и регионални турнири се отменят", се добавя в съобщението.

Тъй като болниците в Париж са запълнени и под напрежение заради жегата, префектът на полицията в Париж Патрис Фор поиска по-рано през деня отменянето на всички събития във френската столица през уикенда, сред които и атлетическият турнир.

Организаторите на Диамантената лига обаче успяха да защитят събитието си пред Префектурата, като подчертаха, че са адаптирали и обезопасили състезанията, а температурите в Париж в късния следобед ще бъдат под 30 градуса.

Състезанието ще се проведе на пълен стадион и с присъствието на големи звезди, като световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис от Швеция, американския спринтьор Ноа Лайлс, както и звездата на французите на 100 метра с препятствия Серина Самба-Майела.

#Диамантена лига в Париж 2026

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