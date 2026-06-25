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Христо Илиев продължава впечатляващата си форма, завърши трети на силен турнир в Йерусалим

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Спорт
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Българският спринтьор пробяга 100 метра за 10.15 секунди и изравни втория най-добър резултат в историята на родната атлетика

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Българският спринтьор Христо Илиев затвърди отличната си форма през сезона, след като се класира на трето място в дисциплината 100 метра на международния турнир по лека атлетика в Йерусалим, Израел.

Националът финишира за 10.15 секунди и отново демонстрира, че се намира в най-добрия период от своята кариера. Резултатът изравнява второто най-добро постижение във вечната българска ранглиста, макар и да не може да бъде признат за официален рекорд заради попътния вятър от +2.2 м/с, който е над допустимата граница.

С представянето си Илиев се нарежда до Валентин Атанасов на втората позиция във вечната класация на България с време от 10.15 секунди. Националният рекорд продължава да принадлежи на Петър Петров с 10.13 секунди, а непосредствено след тях се нарежда Денис Димитров с 10.16.

Третото място в Йерусалим идва само дни след поредния успех за българския спринтьор. Наскоро Илиев триумфира със златния медал на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция, което допълнително потвърди възходящата му форма.

Серията от силни резултати през настоящия сезон дава сериозни основания за оптимизъм преди следващите големи международни стартове, на които Илиев ще се стреми да продължи да подобрява своите постижения и да се доближи още повече до националния рекорд.

#международен турнир по лека атлетика в Йерусалим #Христо Илиев

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