Никола Караманолов завърши десети на 200 метра на Балканиадата във Волос

Никола Караманолов зае десето място в бягането на 200 метра на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени във Волос, Гърция.

Българският национал финишира за 21.35 секунди. Другият представител на страната ни в дисциплината Георги Петков се класира 15-и с 21.80 секунди. Балканската титла спечели представителят на домакините Сотириос Гараганис с 20.73 секунди.

При жените на 200 метра Кристен Радуканова се нареди шеста с резултат 23.74 секунди, а Андреа Савова завърши 13-а с 25.03 секунди. Златото в дисциплината остана за гъркинята Полиники Еманулиду с 23.26 секунди.

Иван Андреев зае седмо място на 3000 метра с време 8:30.31 минути, а Деян Гемижев също се класира седми в мятането на диск с резултат 56.51 метра.

В скока на дължина при жените Милена Миткова завърши седма с 6.11 метра, а Галина Николова остана 11-а с 6.02 метра.

Ани Стейпълтън направи дебют за България в скока на височина. Атлетката с българско и австралийско гражданство се нареди седма с 1.81 метра, докато Натали Захариева завърши десета с 1.75 метра.