Божидар Саръбоюков и Радина Величкова ще участват на турнир по лека атлетика в Пловдив

Божидар Саръбоюков и Радина Величкова са сред големите имена на мемориалния турнир по лека атлетика „Йорданка Аризанова“, който ще се проведе на 14 юли (вторник) на стадион „Пловдив“.

След завръщането си от Монако Саръбоюков отново ще зарадва българската публика с изява у нас. Европейският шампион в зала зае четвърто място на турнира от Диамантената лига в петък, като постави национален рекорд на открито в скока на дължина - 8.36 метра. Само десет дни по-рано, отново в Пловдив, звездата на българската атлетика постигна 8.24 метра.

Състезанието в скока на дължина при мъжете на мемориалния турнир „Йорданка Аризанова“ ще започне в 18:10 часа.

Другият основен акцент в програмата, която стартира в 16:00 часа, е бягането на 100 метра. При жените ще се срещнат европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години Радина Величкова, представителка на клуба-организатор на състезанието СКЛА Ботев-Пловдив, и шампионката и рекордьорката на 60 метра за девойки до 20 години Рая Димитрова.

Величкова вече се подготвя за участие на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Орегон (САЩ) през август. Димитрова започна по-късно летния сезон и е съвсем близо до покриването на норматива на 100 метра за участие в шампионата.

При мъжете се очаква зрелищна среща между Никола Караманолов, Деян Цветанов и Атанаси Стоянов.

Парични премии ще получат петте най-силни резултата при жените и мъжете.

Надпреварата се организира от СКЛА Ботев-Пловдив със съдействието на Община Пловдив, а Българската федерация по лека атлетика е съорганизатор.

Йорданка Аризанова почина през 2024-а на 76-годишна възраст. До последно тя беше до своите състезатели на стадиона.

Още като състезателка Аризанова се насочва към бяганията на средни и дълги разстояния. След края на активната си спортна кариера се посвещава на треньорската професия. Работи дълги години в Тракия-Пловдив, а впоследствие и в Тракия 96, където подготвя стотици млади атлети. Десетки от нейните възпитаници достигат до националните отбори на България.

В продължение на десетилетия Аризанова е една от най-емблематичните фигури в пловдивската и българската лека атлетика. В знак на признателност към нейния принос през 2025-а в Пловдив е учреден мемориален турнир по лека атлетика, който носи нейното име и събира нейни възпитаници, колеги и млади състезатели.