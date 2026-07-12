България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия

Българският национален отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3:0 гейма срещу Белгия (25:22, 25:23, 25:19) и остана начело на Група Б от европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите, а днес "лъвовете" надвиха третия в класирането.

Българите взеха оспорвания първи гейм с 25:22, а вторият се движеше по сходен начин. Белгийците обаче направиха грешка в атака с топка в мрежата, което даде преднина на родните национали за 24:22. Съперниците върнаха още една точка, но успешно нападение на Адриан Ганев спечели и този гейм за младите българи.

Юношеските национали започнаха ударно третия гейм и направиха дълга серия от точки, приключила при 11:4. Тази преднина даде достатъчно голямо спокойствие на българите, които стигнаха до пет мачбола и реализираха още първия. Белгийският посрещач не се справи след сервис и изпрати топката към мрежата, където Ганев я посрещна с мощен удар за 25:19.

Най-резултатен за България бе Никола Градинаров с 13 точки, а Ганев завърши с осем.

Победата запази пълния паритет в статистиката между България и Франция, които са на първо място с по пет победи, 12 точки и разлика в геймовете 13:5. Родните национали обаче надделяха над "петлите" с 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19) в директния мач на 7 юли.

Следващият мач на България е срещу Чехия на 14 юли от 16:00 часа българско време.