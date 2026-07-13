Александра Тоткова спечели сребърен медал на Световната купа по катерене в Шамони

Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони (Франция) и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас - най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно - от 2021-а, когато отново в Шамони взе бронз в нейната коронна дисциплина.

След силното си представяне в предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където зае седмо и девето място, тя надгради в Шамони. Тоткова започна силно състезанието още от квалификацията, където зае пета позиция и без проблем продължи на полуфиналите. Там тя показа отлична форма и с втори резултат продължи към финала на първите осем състезателки.

В спора за отличията българката успя да направи резултат 48 на маршрута, на четири хватки под победителката в състезанието Ани Сандърс от САЩ. Третото място остана за Чъюн Сео (Република Корея).

Следващото участие на Александра Тоткова ще бъде в края на август на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе в Лавал, Франция.