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Александра Тоткова спечели сребърен медал на Световната купа по катерене в Шамони

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Спорт
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Българката постигна най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг

александра тоткова завърши световната купа спортно катерене франция
Снимка: БФ Спортно катерене
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Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони (Франция) и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас - най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно - от 2021-а, когато отново в Шамони взе бронз в нейната коронна дисциплина.

След силното си представяне в предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където зае седмо и девето място, тя надгради в Шамони. Тоткова започна силно състезанието още от квалификацията, където зае пета позиция и без проблем продължи на полуфиналите. Там тя показа отлична форма и с втори резултат продължи към финала на първите осем състезателки.

В спора за отличията българката успя да направи резултат 48 на маршрута, на четири хватки под победителката в състезанието Ани Сандърс от САЩ. Третото място остана за Чъюн Сео (Република Корея).

Следващото участие на Александра Тоткова ще бъде в края на август на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе в Лавал, Франция.

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#Александра Тоткова

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