Матьо Ван дер Пул спечели деветия етап на Тур дьо Франс

Матьо Ван дер Пул спечели деветия етап на колоездачната обиколка на Франция, записвайки първата си победа в тура за годината. Тобиас Йоханесен и Том Пидкок завършиха съответно втори и трети, а четирикратният шампион Тадей Погачар пресече линията малко зад тях и запази първото място в класирането.

Ван дер Пул печели етапна победа в Тур дьо Франс за четвърти път в кариерата си, като той не кара миналата година заради пневмония.

Състезанието от Малемор до Юсел бе съкратено с 30 километра заради жегите в Централна Европа, а на 59-ия километър 15 колоездачи се отделиха от останалите. Водач в това време бе британецът Пидкок, който бе бързо настигнат от Куин Симънс и Йоханесен.

Основната група изостана с повече от минута преди последните 30 километра, когато започна постепенната атака на Ван дер Пул. Той я усили при изкачването до Мон Бесу, а останалите нямаха такова темпо и останаха зад гърба му. Пидкок междувременно получи повреда, но бързо възстанови позиция и се отдели във водеща група от четирима с Ван дер Пул, Йоханесен и Алекс Боден на старта на последните 10 км.

Основната група настигна лидерите в последните 300 метра и именно тогава състезанието стана хаотично, но Ван дер Пул намери сили за финален спринт и спечели етапа.

Понеделник е почивен ден за колоездачите, а следващата отсечка е 166.6-километрова от Ориак до Лиоран.