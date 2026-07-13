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Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб

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пет медала българия международната олимпиада физика колумб
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Българският национален отбор завоюва четири сребърни и един бронзов медал на 56-ата Международна олимпиада по физика, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Състезанието се проведе в Букараманга, Колумбия. В надпреварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави.

Българският национален отбор завоюва четири сребърни и един бронзов медал, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сребърни медали спечелиха:

  • Светослав Арабов (10-и клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна)
  • Йордан Петков (10-и клас, Американски колеж в София)
  • Александър Николов (12-и клас, ПЧМГ)
  • Мирослав Драганов (10-и клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас)

С бронзов медал се отличи:

Петър Попов (12-ти клас, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада по физика е най-престижната международна олимпиада по физика за ученици. Провежда се ежегодно от 1967 г., а България е сред страните с дългогодишни традиции и множество отличия в надпреварата.

#Българският национален отбор #олимпиада по природни науки #Колумбия

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