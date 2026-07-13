ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави

Европейският съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел подкопаването на ЕС, предаде Асошиейтед прес.

Санкции са въведени срещу деветима души и четири организации, обвинение във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в ЕС и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насетне.

Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за "усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори". Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко девет страни. Сред засегнатите са посочени Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия.

Европейският съюз казва, че руската Федерална служба за сигурност контролира множество групи, представляващи киберзаплахи и че е ръководи "широк спектър от злонамерени кибердейности, които стават все по-сериозни".

Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа.