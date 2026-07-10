Божидар Саръбоюков постави личен рекорд и завърши четвърти в Диамантената лига в Монако

Българският атлет записа най-доброто си постижение на открито със скок от 8.36 метра, но остана само на два сантиметра от място на подиума
Божидар Саръбоюков продължи впечатляващото си представяне през сезона, след като завърши на престижното четвърто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Монако. Българският лекоатлет записа нов личен рекорд на открито - 8.36 метра, но това не му достигна за място сред призьорите в изключително силната конкуренция.
Световният бронзов медалист в зала от тази година дълго време беше в битката за отличията, но в петия си опит новият световен рекордьор за юноши Хорхе Ходелин постигна 8.38 метра и измести българина от челната тройка.
Така Саръбоюков остана четвърти и не получи право на шести опит, тъй като според регламента само първите трима след петия кръг продължават в борбата за победата.
Освен рекордния си скок от 8.36 метра, българинът записа още успешни опити от 7.98, 8.24 и 7.95 метра, демонстрирайки постоянство на високо ниво.
Макар да остана извън подиума, Саръбоюков затвърди отличната си форма с най-доброто постижение в кариерата си на открито и даде сериозна заявка за силно представяне в предстоящите големи първенства.