Божидар Саръбоюков постави личен рекорд и завърши четвърти в Диамантената лига в Монако

Божидар Саръбоюков продължи впечатляващото си представяне през сезона, след като завърши на престижното четвърто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Монако. Българският лекоатлет записа нов личен рекорд на открито - 8.36 метра, но това не му достигна за място сред призьорите в изключително силната конкуренция.

Световният бронзов медалист в зала от тази година дълго време беше в битката за отличията, но в петия си опит новият световен рекордьор за юноши Хорхе Ходелин постигна 8.38 метра и измести българина от челната тройка.

Така Саръбоюков остана четвърти и не получи право на шести опит, тъй като според регламента само първите трима след петия кръг продължават в борбата за победата.

Освен рекордния си скок от 8.36 метра, българинът записа още успешни опити от 7.98, 8.24 и 7.95 метра, демонстрирайки постоянство на високо ниво.

Макар да остана извън подиума, Саръбоюков затвърди отличната си форма с най-доброто постижение в кариерата си на открито и даде сериозна заявка за силно представяне в предстоящите големи първенства.