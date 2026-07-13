Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на комплекс „Марица-изток“

Работи се по изготвянето на устойчиво решение за бъдещето на комплекса „Марица - изток“ и за реализацията на заетите във въглищния сектор. Това заяви днес в Стара Загора министърът на енергетиката. Ива Петрова подчерта, че действията не са продиктувани единствено от Плана за възстановяване и устойчивост, а от необходимостта да бъде осигурен дългосрочен модел за работа на държавните енергийни дружества. По думите ѝ „Мини Марица-изток“ ежемесечно подава искания за дофинансиране, за да изплаща възнаграждения и да покрива задължения към външни доставчици.
Последното искане е било за заем в размер на 50 млн. лева, предназначен за покриване на тези разходи. Министърът подчерта, че това не е устойчив начин за функциониране на дружеството. Ива Петрова съобщи още, че извършеният одит в „Мини Марица - изток“ е установил сериозни пропуски.
Ива Петрова -министър на енергетика: "Това, което констатира одитът, са, разбира се, спорни управленски практики във връзка с възлагане на обществени поръчки. Това, което споделих с вас – едно съществено увеличение на разходите както за възнаграждения, така и за външни услуги при намаляваща, нали, очевидно дейност на дружеството, и вече конкретен казус, който, който е изпратен към компетентните органи, не мога да споделя повече, защото в крайна сметка е в процес на на проверка.“