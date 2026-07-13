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Калин Стоянов с нов сигнал до и.ф. главния прокурор срещу Демерджиев и ръководители на МВР, ГДБОП и ДАНС

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Налице е неправомерен достъп и използване на данни от PNR системата за въздушните пътници, посочва депутатът от ДПС

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Бившият вътрешен министър и депутат от ДПС Калин Стоянов съобщи, че сезира и.ф. главен прокурор с искане за проверка срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев и ръководители на МВР, ГДБОП и ДАНС. По думите му е налице неправомерен достъп и използване на данни от PNR системата за въздушните пътници, както и изготвяне на неверни справки с политически цели.

Това съобщи той в пост в профила си във Фейсбук. Стоянов настоява да бъде извършена проверка за евентуално извършени престъпления, свързани с използването на PNR системата, в която се съхраняват и обработват резервационните данни на пътниците, пътуващи по въздух.

Според бившия вътрешен министър в рамките на една седмица в ГДБОП са били изготвени две различни справки, вероятно с един и същ номер, но с различно съдържание, като и двете, по думите му, не отговарят на истината.

"По безспорен начин се установява, че в рамките на една седмица в ГДБОП е била изготвена нова справка, вероятно със същия номер като предходната, но с различно съдържание. Важното обаче е, че и двете справки не кореспондират с истината", пише Калин Стоянов.

В сигнала си настоява да бъдат проверени действията на вътрешния министър Иван Демерджиев, директора на ГДБОП Мартин Златков, и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев, временно изпълняващия длъжността началник на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни Николай Георгиев, директора на дирекция "Международно оперативно сътрудничество" Бисер Вучков, както и началника на политическия кабинет на министъра Росица Димитрова.

#полетите на Пеевски #Калин Стоянов #Иван Демерджиев

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