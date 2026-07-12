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Радан Кънев заяви, че няма мандат от ДСБ за общ кандидат с ГЕРБ за президентския вот, а за единна кандидатура на демократичната опозиция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Радан Кънев заяви, че няма мандат от ДСБ за общ кандидат с ГЕРБ за президентския вот, а за единна кандидатура на демократичната опозиция
Снимка: БТА
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„Категорично нямам такъв мандат от ДСБ“, заяви новоизбраният лидер на „Демократи за силна България“ Радан Кънев, който коментира мнението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партиите в център-дясно трябва да издигнат обща кандидатпрезидентска двойка. За мен е значителен комфорт, че моята позиция съвпада с мандата, който получих, заяви той.

По-рано днес Бойко Борисов заяви пред журналисти, че партиите в център-дясно трябва да издигнат обща кандидатпрезидентска двойка. По думите му единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори. Не виждам защо в момента трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция, смята Радан Кънев. Според него двете формации подкрепят предложения на сегашните управляващи.

„За президентските избори мандатът, който имам от събранието на ДСБ, е цялата демократична опозиция, и това категорично включва „Продължаваме промяната“, да застанем зад една единна кандидатура“, обяви Кънев.

Моето очакване е, че в ранната есен ще има общ кандидат, който ще бъде подкрепен от „Демократична България“ и от ПП, смята още лидерът на ДСБ. Той очаква и българските граждани „с име, позиции, доверие и авторитет“ също да заявят подкрепа за такъв кандидат.

Когато говорим за изграждане на солидна дясна алтернатива с хоризонт следващите парламентарни избори, според мандата, който получих като председател, това не включва ПП, защото те не желаят по техни причини да се дефинират като дясна политическа сила, коментира още Кънев.

#общ кандидат с ГЕБР #няма мандат #ДСБ #президентски вот #Радан Кънев

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