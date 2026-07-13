БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Ефремова: Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени за превенция и овладяване на пожари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“. До момента през обучения са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместните учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. В събитието участваха още министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов и председателят на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков.

„За нас, като Министерство на труда и социалната политика, най-важна е дейността с обученията. Те са насочени както към подготовката на служителите с все повече знания и умения за работа на терен, така и към подкрепата на доброволчеството в страната“, подчерта министър Ефремова.

Предстои реализирането на мащабни информационни кампании за популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци за превенция и справяне с последствията от природни бедствия. Тя отбеляза, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване с инвестиции в хората. По думите ѝ международният обмен на опит също е сред ключовите дейности, като вече е реализиран първи обмен с партньори от Румъния, а предстоят и нови съвместни инициативи.

„Вярвам, че това взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика ще продължи. Ще направим още много в насока да подготвим по-добре пожарникари и доброволци. Ще се снабдим с още полезна техника при установяването на пожари в ранен етап, както и за по-ефективното и бързо гасене“, отбеляза министър Демерджиев.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, се реализират 28 проекта на ГДПБЗН и 27-те областни дирекция за пожарна безопасност с партньорство с общините и Националната асоциация на доброволците. Общият им бюджет е над 7 млн. евро, а дейностите ще продължат до края на 2028 г. Проектите предвиждат закупуване на съвременно пожарно и спасително оборудване и лични предпазни средства, обучения, тренировки и практически учения, международен обмен на опит, ремонти на сградния фонд и информационни кампании за привличане на доброволци.

До момента на териториалните звена на ГДПБЗН са доставени 29 безпилотни летателни системи (дронове), над 100 броя комуникационно оборудване, над 160 верижни триона и тримери за растителност, над 470 осветителни прибора и над 560 ръчни инструмента за пожарогасене. Това представлява приблизително една трета от предвиденото оборудване по проектите, като доставката на останалата техника предстои.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

В рамките на проектите вече са проведени и две кампании за набиране на доброволци в общините Приморско и Айтос. Над 2000 граждани са преминали практически обучения за действия при горски пожари, като близо 5400 души са се запознали с дейността на доброволните формирования.

#овладяване на пожари #1500 пожарникари #министър Ефремова #превенция #доброволци

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“
3
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
5
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
6
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Политика

Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства задълбочаване на партньорството в образованието и науката
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства задълбочаване на партньорството в образованието и науката
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на комплекс „Марица-изток“ Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на комплекс „Марица-изток“
Чете се за: 01:40 мин.
Калин Стоянов с нов сигнал до и.ф. главния прокурор срещу Демерджиев и ръководители на МВР, ГДБОП и ДАНС Калин Стоянов с нов сигнал до и.ф. главния прокурор срещу Демерджиев и ръководители на МВР, ГДБОП и ДАНС
Чете се за: 02:00 мин.
Наталия Ефремова: Социалните плащания са гарантирани Наталия Ефремова: Социалните плащания са гарантирани
Чете се за: 07:42 мин.
Каква е стратегията на „Продължаваме Промяната“ за президентския вот? Каква е стратегията на „Продължаваме Промяната“ за президентския вот?
Чете се за: 02:15 мин.
Радан Кънев заяви, че няма мандат от ДСБ за общ кандидат с ГЕРБ за президентския вот, а за единна кандидатура на демократичната опозиция Радан Кънев заяви, че няма мандат от ДСБ за общ кандидат с ГЕРБ за президентския вот, а за единна кандидатура на демократичната опозиция
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите автомобили в ЕС Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите автомобили в ЕС
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ