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Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 11 септември. Това стана известно днес, когато трябваше да се състои единадесетото заседание по делото.

В съдебната зала се явиха прокурорите от Софийска окръжна прокуратура Наталия Николова и Христина Лулчева, адвокатът на обвиняемия Явор Нотев, самият обвиняем и единият от вещите лица, назначени за изготвяне на комплексна съдебна експертиза инж. Божидар Илиев.

Не се явиха частните обвинители и техният повереник. В молба от адвоката, постъпила в деловодството на Окръжен съд – Плевен тази сутрин, се уведомява, че с оглед това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза, явяването им е безпредметно.

Това стана и причина да не бъде даден ход на делото, тъй като според съда отсъствието им е пречка за извършването на следствени действия и събирането на доказателства. Според съда неизготвянето на заключението не е основателна, нито уважителна причина за неявяването на страна по делото. Неявилите се частни обвинители и техният повереник, в срок най-късно до следващото съдебно заседание, трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването си днес.

Обвиняем по делото за катастрофата е шофьорът на тежкотоварен камион. Катастрофата стана 31 март 2025 г., на пътя Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент в насрещната пътна лента се е движел лекият автомобил, в който пътници са 12-годишната Сияна и нейната баба, шофирал е дядото на момичето. Шофьорът на автомобила е предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това, е настъпил челен удар за лекия автомобил. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила.

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

#отлагане на делото #делото "Сияна" #съдът в Плевен

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