Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

Липсващи от делото доказателства и лично искане за самоотвод на вещото лице проф .Станимир Карапетков белязаха началото на днешното заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. От делото липсва цял фотоалбум със снимки от втория оглед на местропроизшествието. Делото в Окръжен съд Плевен следи Иво Никодимов.

Снимките са важни, защото са съществена част от автотехническата експертиза.

Николай Попов - баща на Сияна: "В оглед, извършен на 4 април от Станимир Карапетков, се намира едно петно, неизвестно от какво и той го обявява за жълта-кафява следа от автомобилна гума и на базата на това изгражда цялата си експертиза и сега снимките на това жълто-кафяво нещо липсват от фото албумите по делото, тоест какво се прави, прави се една експертиза като се откриват следи и след това изчезват снимки, по делото Местан има 16 снимки изчезнали, тук са 12, това е скандално."

Лютви Местан - бивш председател на ДПС: "На петия ден след ПТП намира една допълнителна следа, чиято траектория и посока няма нищо общо с траекторията на движение на другия автомобил на бащата на починалото бебе, защото този автомобил минава през указателна табела с две метални колони, забити в бетонна основа, а следата на Карапетков минава на три метра по-встрани от тази указателна табела, той в цялата си експертиза не споменава една дума за съборената указателна табела."

Станимир Карапетков - вещото лице по делото "Сияна": "Вменено ми е, че аз правя измислен, фалшифициран експеримент. Измислил съм си някаква следа, която не е жълто-кафява, в протокола е записан кафяво-жълта следа, тя има отношение по делото безусловно и е намерена няколко дни след това. Обяснявам на всички, че аз съм помощник технически на разследващите, аз не мога да отговарям за находките и следите, които те намират, има протокол, който се подписва от поемни лица. Аз мога да обясня тази следа, мога да обясни и цвета и дали има причинно следствена връзка с произшествието, но аз искам отвод, защото такъв е закона по член 28-и на НПК, чл. 148 заявява, че аз, ако има обстоятелства, при които експертизата ще бъде под съмнение съм длъжен да си дам отвод съгласно 28-и член."

Явор Нотев - адвокат на обвиняемия:

БНТ: Ако липсват фотоси може ли по някакъв начин да компроментира делото?

- Не би трябвало да липсват доказателства, които са описани и подвързани към делото, това е нарушение.

БНТ: Колко ключови са тези снимки?

- Не са ми известни тези снимки и не мога да твърдят дали липсват или не и дали ги е имало по начало в делото."