Алберт Попов: Чувствах се отлично, а всичко приключи за секунди

Най-добрият български алпиец Алберт Попов не успя да завърши първия манш на слалома в Бормио, след като допусна грешка в горната част на трасето при изключително тежки метеорологични условия.

Състезанието се проведе при силен снеговалеж на пистата "Стелвио“, а Попов стартира с №18. Той се движеше с изоставане от 0.73 секунди на първата контрола, но три врати преди ключова комбинация изгуби линията си и отпадна.

"Чувствах се супер. Идеята беше в първите три врати да усетя как работи материалът и как връща снегът. Минах първите две трудни секции, почувствах се много комфортно и започнах да напъвам. Точно три врати преди комбинацията един завой ме свлече, изгубих линията и оттам грешката ме изкара от трасето“, коментира Попов.

За 26-годишния софиянец това беше първи и единствен старт на третата му Олимпиада. Той призна, че разочарованието е голямо, но не съжалява за избора си да атакува.

"Днес беше ясно, че ще има 15–20 човека, които ще слязат от по-добрите номера. Имаше много шанс, но не исках да карам с резерви. Предпочитам да знам, че съм тръгнал с цел атака, отколкото да се пазя“, добави той.

Попов подчерта, че тежките условия не са били оправдание.

"Аз съм силен в такива моменти. В Китцбюел първото ми влизане в топ 10 беше при подобно време. Може би една врата не нацелих както трябва и това ми коства цялото трасе.“

Българинът вече гледа напред към следващите големи форуми.

"Това са буквално две спускания на четири години и се случва само на трима души. Вярвам, че има нещо запазено и за мен. Има световни първенства, има и следваща Олимпиада. Още една със сигурност ще направя, а след това ще видим.“

Попов коментира и представянето на другия българин - Калин Златков.

"На Калин му трябва още малко опит. Това му е първа Олимпиада, нормално е да има притеснение. Казах му да не се пази, а да атакува. С едно нормално спускане може да бъде в трийсетицата, а във втория манш да направи добро класиране.“

След първия манш лидер е Атле Лие Макграт с време 56.14 секунди. Вторият манш е насрочен за 14:30 часа и ще бъде последният старт в алпийските ски при мъжете на Игрите в Милано/Кортина.

Вижте цялото интервю във видеото!