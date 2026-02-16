Калин Златков е поредният отпаднал от слалома в Бромио

Калин Златков не успя да финишира на пистата "Стелвио" в Бормио. За слалома от Зимните олимпийски игри бяха заявени общо 96 състезатели, а българският представител се пусна 40-и.

Българският национал приключи участието си още в първия манш. Състезанието се проведе при лоши атмосферни условия и обилен снеговалеж.

Българинът не се справи с първата смяна на ритъма и отпадна.

Това не е голяма изненада, предвид факта, че редица фаворити в състезанието също не завършиха – сред тях са Пако Раса, Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер и още мнозина.

Златков стартира за втори път на Игрите в Италия. В събота 25-годишният скиор завърши 37-и в гигантския слалом при олимпийския си дебют.

Алберт Попов, който стартира с 18-и стартов номер, също отпадна.

Вторият манш е от 14:25 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК.