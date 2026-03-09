Една победа и четири загуби за българите в първия ден на Европейското по борба до 23 години

Българските национали по борба свободен стил записаха една победа и четири поражения в първия ден на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Зренянин (Сърбия).

Европейският шампион за кадети Калоян Атанасов донесе единствения успех за българския тим. В осминафиналите в категория до 70 килограма той победи Микита Дземчанка (Беларус) с 6:3. В следващия кръг обаче Атанасов загуби с туш от Микита Сариев. Украинецът все още има шанс да изтегли българина към репешажите, ако спечели срещу Александър Гайдарли (Молдова).

На 57 килограма Ник Дойчинов отпадна след драматична схватка срещу Балаж Рач (Унгария), завършила 13:13, като унгарецът продължи напред по критерий. В следващия си двубой Рач загуби с 1:4 от Артьом Багиров (Азербайджан).

От надпреварата отпаднаха още Айкан Сеид (79 кг) и Андриан Вълканов (97 кг).

Схватките за определяне на финалистите в отделните категории са насрочени за след 18:00 часа българско време.

Във вторник на тепиха за България ще излязат Ердал Галип (61 кг), Петър Петков (74 кг), Радомир Стоянов (86 кг), Сали Салиев (92 кг) и Диан Мънев (125 кг).