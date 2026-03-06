БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Българската федерация по борба покани на среща Кирил Милов и Семен Новиков

Спорт
Поканени са и всички национали от ЦСКА.

Кирил Милов
Снимка: Startphoto.bg
Ръководството на Българската федерация по борба (БФБ) изпрати писмо до олимпийския шампион Семен Новиков, до европейския шампион Кирил Милов и до всички национални състезатели от СК по борба ЦСКА.

С писмото е отправена покана за среща, след като на 4 март 2026 г. пред медиите Семен Новиков заяви готовност за диалог с федерацията. Според позицията на БФБ, най-добрите решения за успешното и устойчиво бъдеще на българската борба се намират около масата за разговори.

Ето и пълният текст на писмото:

Уважаеми г-н Новиков,
Уважаеми г-н Милов,
Уважаеми национални състезатели от СК по борба ЦСКА,

Запознахме се с изразената от Вас на 4 март 2026 г. пред медиите позиция и заявеното желание за диалог с ръководството на Българската федерация по борба относно подготовката и участието на елитните български състезатели в националните отбори.

Българската федерация по борба винаги е била отворена за разговор по всички въпроси, свързани с развитието на нашия спорт и условията за подготовка на националните състезатели. В този дух Ви отправяме покана за среща в централата на федерацията в удобно за Вас време, на която спокойно и професионално да бъдат обсъдени всички поставени от Вас теми.

Ръководството на федерацията се отнася с уважение към труда, усилията и постиженията на всеки български състезател, който със своето представяне защитава авторитета и традициите на българската борба на олимпийски игри, световни и европейски първенства. Именно затова сме убедени, че решенията, свързани с тяхната подготовка и състезателна реализация, следва да бъдат търсени чрез пряк диалог и институционален разговор.

Убедени сме, че въпросите, свързани с бъдещето на българските национални състезатели, заслужават да бъдат обсъждани в професионален и конструктивен формат, а не чрез публични противопоставяния. Вярваме, че най-добрите решения за българската борба се намират около масата за разговори.

До момента представители на федерацията нееднократно са изразявали готовност за подобни срещи и обсъждания. Нашето разбиране винаги е било, че интересът на състезателите и развитието на българската борба трябва да стоят над всички останали съображения.

Същевременно сме убедени, че устойчивото развитие на спорта изисква всички участници в него – федерация, клубове и състезатели – да действат в рамките на установените правила и в дух на взаимно уважение, така че българската борба да остане обединена около своята основна цел – успехите на българските състезатели на международния тепих.Надяваме се, че в името на бъдещето на българската борба ще приемете поканата ни за среща и ще продължим разговора в конструктивна и отговорна атмосфера.

#Българска федерация по борба #Семен Новиков #Кирил Милов

