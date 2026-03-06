България ще участва с девет състезатели на европейското първенство по бадминтон

България ще бъде представена от девет състезатели на европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Уелва, Испания. Надпреварата ще се проведе от 6 до 12 април, след като Badminton Europe обяви списъците с участниците във всички дисциплини.

В състезанието на сингъл при мъжете България ще бъде представена от Димитър Янакиев. При жените участие ще вземат Калояна Налбантова и Стефани Стоева.

На двойки при мъжете страната ни ще бъде представена от тандема Иван Русев/Илиян Стойнов. При женските двойки ще играят сестрите Стефани Стоева/Габриела Стоева, както и двойката Цветина Попиванова/Михаела Чепишева.

В дисциплината смесени двойки участие ще вземат Габриела Стоева и Евгени Панев.

Сестрите Стоеви ще защитават европейската си титла от миналата година и отново ще бъдат поставени под номер 1 в основната схема на турнира.

Една от големите новини около шампионата е завръщането на Каролина Марин. Седемкратната европейска шампионка получи „уайлд кард“ за участие и ще има шанс да се включи в турнира пред родна публика.