България ще участва с девет състезатели на европейското първенство по бадминтон

Шампионките на двойки Стефани и Габриела Стоеви ще защитават титлата си в Уелва
България ще бъде представена от девет състезатели на европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Уелва, Испания. Надпреварата ще се проведе от 6 до 12 април, след като Badminton Europe обяви списъците с участниците във всички дисциплини.
В състезанието на сингъл при мъжете България ще бъде представена от Димитър Янакиев. При жените участие ще вземат Калояна Налбантова и Стефани Стоева.
На двойки при мъжете страната ни ще бъде представена от тандема Иван Русев/Илиян Стойнов. При женските двойки ще играят сестрите Стефани Стоева/Габриела Стоева, както и двойката Цветина Попиванова/Михаела Чепишева.
В дисциплината смесени двойки участие ще вземат Габриела Стоева и Евгени Панев.
Сестрите Стоеви ще защитават европейската си титла от миналата година и отново ще бъдат поставени под номер 1 в основната схема на турнира.
Една от големите новини около шампионата е завръщането на Каролина Марин. Седемкратната европейска шампионка получи „уайлд кард“ за участие и ще има шанс да се включи в турнира пред родна публика.