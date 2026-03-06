БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стела Янчовичина ще представя България на паралимпийски игри

Тържественото откриване на Игрите е тази вечер от 21:00 часа българско време във Верона.

Стела Янчовичина
Снимка: Българска паралимпийска федерация
България ще има един представител на Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина, а честта да носи националния флаг на церемонията по откриването се пада на Стела Янчовичина. Тържественото откриване на Игрите е тази вечер от 21:00 часа българско време във Верона.

Янчовичина ще бъде единственият български състезател на форума и ще стартира в дисциплините слалом и гигантски слалом в пара алпийските ски при жените. По време на дефилето тя ще излезе десета в колоната на участниците, придружена от своя баща Стефан Янчовичин, който е и помощник-треньор в българския щаб.

XIV Зимни паралимпийски игри Милано/Кортина 2026 ще съберат около 665 спортисти от 56 държави. Те ще се борят за отличия в общо 79 състезания в шест спорта – пара алпийски ски, пара биатлон, пара крос-кънтри, пара хокей на лед, пара сноуборд и кърлинг на инвалидни колички.

Стартовете на Стела Янчовичина са насрочени за 12 март в гигантския слалом и за 14 март в слалома. Закриването на Игрите е на 15 март.

