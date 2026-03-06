БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

С церемония в "Арена ди Верона“ откриха Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

България ще бъде представена от скиорката Стела Янчовичина

С церемония в "Арена ди Верона“ откриха Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина
Слушай новината

С бляскава церемония във Верона бяха открити XIV Зимни паралимпийски игри. Форумът, чийто домакини са Милано и Кортина д'Ампецо, започна на 4 март и ще продължи до 15 март.

Церемонията по откриването се проведе в амфитеатъра Арена ди Верона, където бяха представени знамената на 56-те нации, които ще участват в надпреварата.

България ще има един представител - скиорката Стела Янчовичина, която беше и знаменосец на родната делегация.

Сред държавите, които излязоха със своите знамена, бяха и Русия и Беларус, въпреки че техните състезатели участват под неутрален флаг. Заради присъствието им Украйна обяви бойкот на церемонията, а Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша също не участваха в откриването. Делегациите на Канада, Великобритания, Германия и Франция също не се появиха, посочвайки спортни причини.

"Промяната започва със спорта и тези игри вече направиха Италия по‑гостоприемна и по‑достъпна за всички“, заяви президентът на Международния паралимпийски комитет Андрю Парсънс.

В надпреварата ще участват рекордните 612 спортисти, които ще си оспорват 79 комплекта медали в шест вида спорт. Дебют на зимна паралимпиада правят Ел Салвадор, Хаити, Черна гора, Република Северна Македония и Португалия.

В края на церемонията паралимпийският огън бе запален от италианския скиор Джанмария дал Майстро.

#Паралимпийски игри в Милано/Кортина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
2
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
4
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
5
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
6
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте
Чете се за: 00:47 мин.
Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:25 мин.
Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми
Чете се за: 04:52 мин.
Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие
5861
Чете се за: 05:30 мин.
Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава
Чете се за: 05:55 мин.

Водещи новини

От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ