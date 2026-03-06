С церемония в "Арена ди Верона“ откриха Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина

С бляскава церемония във Верона бяха открити XIV Зимни паралимпийски игри. Форумът, чийто домакини са Милано и Кортина д'Ампецо, започна на 4 март и ще продължи до 15 март.

Церемонията по откриването се проведе в амфитеатъра Арена ди Верона, където бяха представени знамената на 56-те нации, които ще участват в надпреварата.

България ще има един представител - скиорката Стела Янчовичина, която беше и знаменосец на родната делегация.

Сред държавите, които излязоха със своите знамена, бяха и Русия и Беларус, въпреки че техните състезатели участват под неутрален флаг. Заради присъствието им Украйна обяви бойкот на церемонията, а Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша също не участваха в откриването. Делегациите на Канада, Великобритания, Германия и Франция също не се появиха, посочвайки спортни причини.

"Промяната започва със спорта и тези игри вече направиха Италия по‑гостоприемна и по‑достъпна за всички“, заяви президентът на Международния паралимпийски комитет Андрю Парсънс.

В надпреварата ще участват рекордните 612 спортисти, които ще си оспорват 79 комплекта медали в шест вида спорт. Дебют на зимна паралимпиада правят Ел Салвадор, Хаити, Черна гора, Република Северна Македония и Португалия.

В края на церемонията паралимпийският огън бе запален от италианския скиор Джанмария дал Майстро.