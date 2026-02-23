Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте

Напрежението около Параолимпийските зимни игри в Милано и Кортина д‘Ампецо продължава да расте. Президентът на Международния Параолимпийски Комитет Андрю Парсънс заяви, че не съществува правно основание делегациите на Русия и Беларус да бъдат лишени от участие със собствените си знамена.

Решението отприщи вълна от негативни реакции, като Украйна, Чехия и други страни обявиха, че ще бойкотират откриващата церемония във Верона на 6 март. На този фон Парсънс бе категоричен, че няма законов начин, по който Параолимпийският Комитет да не позволи участието на Русия и Беларус.

