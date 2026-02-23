БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Минчев: Ако Везенков играе в Литва, ще играе и за националния отбор

Български баскетбол
Лидерът на Олимпиакос продължава да е под въпрос за мачовете на националите в предварителните квалификации от Евробаскет 2029.

Александър Везенков ще играе за националния отбор във втория игрови прозорец от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029, ако бъде на линия за пътуването до Каунас и предстоящия мач на Олимпиакос срещу Жалгирис в Евролигата. Това уточни селекционерът Любомир Минчев на първата тренировка на българите в „Арена Ботевград“. Гърците ще гостуват на литовците на 25 февруари, а два дни по-късно е и визитата на „лъвовете“ срещу Норвегия в група B, особено за тази в Каунас.

Към момента крилото е под въпрос за въпросните две срещи. Българският национал получи контузия в кръста по време на финала за Купата на Гърция между „червено-белите“ и Панатинайкос, като не успя да го доиграе. След това премина медицински тестове, а според Sport 24 се подлага на двойно лечение и във вторник ще се реши дали ще пътува за Каунас.

Неговите думи са, че ако играе в сряда срещу Жалгирис в Литва, ще дойде да играе и за националния отбор. Ако не на линия в Литва, няма да дойде и да играе за националния отбор“, лаконичен бе Минчев.

Везенков се очакваше да пътува от Кануас в посока Норвегия, за да вземе участие в първия мач на „трикольорите“ срещу скандинавците, но това бе преди да получи травмата.

