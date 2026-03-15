Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница

Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при лекар в Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Името на лекаря е обявено и коментирано в социалните мрежи. Той категорично отказва да разговаря с медии. В публикации във Фейсбук е посочено и името на младата жена, качени са и снимки.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура на починалата, както и дали има издадена медицинска документация за извършена интервенция.

Младата жена е починала след поставяне на хиалурон – хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране.